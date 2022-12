Певицата Селена Гомес изненада своите колеги Стив Мартин и Мартин Шорт по време на участието им в американското шоу Saturday Night Live.

Тримата играят заедно в криминалния сериал Only Murders in the Building. Оказва се, че приятелството им от снимачната площадка се е пренесло и в реалния живот.

Още по темата гледайте във видеото.

