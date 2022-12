Четирима души извършиха въоръжен грабеж в магазин за часовници „Ролекс“ в центъра на гръцката столица около 11 часа днес, съобщи вестник „Катимерини“.

Според първоначална информация на гръцката полиция, четиримата извършители с прикрити лица са нахлули в магазина, намиращ се на ул. “Колокотрони“ в центъра на Атина, и под заплахата на оръжие са отнели голям брой часовници „Ролекс“ на голяма стойност и са избягали с тях. Съобщава се, че броят им е около 18.

Твърди се, че извършителите са наранили охранителя по време на нахлуването в магазина. Четиримата са избягали с два мотора, а на местопроизшествието е намерен чук.

