Румънската дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма, която чака девет месеца Андрю Тейт и брат му да се завърнат в Румъния, ги задържа по обвинения за трафик и експлоатация на жени. Малко по-късно бяха пуснати без да им бъдат повдигнати обвинения.

Наскоро Тейт оглави списъка на най-търсените в Google през 2022 г. в категорията на въпросите "кой е ...". Той е активен в крайно десните среди от години, но тази година започна да привлича вниманието на масовата публика. Тейт е бивш кикбоксьор.

Той привлича вниманието до голяма степен заради крайните си изказвания: сравнява жените с имущество, описва графично как би нападнал жена, която го е обвинила в изневяра, и твърди, че мъжете предпочитат да се срещат с 18- и 19-годишни, а не с жени в средата на 20-те си години, защото по-младите жени ще са правили секс с по-малко мъже.

Тейт се обърна директно към Тунберг, като я отбеляза и написа: "Моля, посочете имейл адреса си, за да мога да изпратя пълен списък на колекцията ми от автомобили и съответните им огромни емисии."

Andrew Tate’s video in response to Greta Thunberg allowed Romanian authorities to confirm he was in the country, and arrest him in human trafficking investigation, due to the pizza chain shown in the 2-minute rant. pic.twitter.com/RJzwJvZVaP