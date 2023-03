Британският принц Уилям направи изненадващо посещение в Полша, като се срещна с полски официални лица и британски войници, предаде Анадолската агенция.

Британският престолонаследник отпътува за Жешов в Югоизточна Полша, близо до границата с Украйна, където се срещна с войници от базата на 3-та бригада на силите за териториална отбрана и с министъра на отбраната на Полша Мариуш Блашчак.

"Този следобед пътувах до Полша, за да се срещна с британски и полски войници, където чух за тяхната изключителна работа в подкрепа на Украйна. Моето послание към тях от името на всички нас е: "Благодаря ви!" написа Уилям в Туитър.

Уилям написа, че е "фантастично" да се върне в Полша.

Gościnna społeczność i wolontariusze służący wsparciem robią tu co mogą, by pomóc potrzebującym.



To dzięki ich pracy 300 ukraińskich kobiet i dzieci, które przebywają obecnie w ośrodku, może znaleźć chwilę wytchnienia po doświadczeniach związanych z wojną. pic.twitter.com/UNzynCnOcu