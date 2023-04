Предмети, принадлежали на покойния фронтмен на "Куин" (Queen) Фреди Меркюри, ще бъдат подредени в изложба, която ще продължи месец, предава БТА.

Личните вещи са от любимия дом на Меркюри - Гардън Лодж в Кенсингтън, Западен Лондон, като след това те ще отидат на търг. Изложбата ще бъде в периода между 4 август и 5 септември, а поводът е 77 години от рождението на певеца.

Queen lead singer Freddie Mercury’s estate is coming up for auction, with prices ranging from nearly $250,000 for a handwritten manuscript of working lyrics to “We Are the Champions” to an estimated $500 for his tiny Tiffany mustache comb https://t.co/wSUWCVeQ3r