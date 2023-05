Г-н Минев, с какво ще изненада ИНТЕРАГРИ българските земеделци на предстоящото изложение БАТА АГРО през май?

Тази година БАТА АГРО ще се състои от 15 до 19 май и в ИНТЕРАГРИ кипи трескава подготовка. Изложението съвпада и с едно друго важно събитие за нас, през 2023 г. ИНТЕРАГРИ чества своята 10-годишнина и това бележи всичко случващо се през настоящата година. По случай юбилея ни се стремим с всичко, което правим, да добавяме стойност за нашите клиенти с нови бизнес услуги, по-гъвкави и привлекателни условия, нова техника и иновативни технологии, като непрекъснато обогатяваме нашето портфолио.

По традиция на щанда представяме новостите от всички водещи брандове в нашето портфолио. Тази година щандът ни ще бъде разположен на площ от повече от 1600 кв.м. и прилежащо демо поле, с над 45 изложени машини. Основен акцент на щанда ще бъде Тракторът на годината 2023 в категория „Специализирани трактори“ – New Holland T4.100F. Също така ще покажем и мощният трактор от гамата T7 на New Holland, Т7.300, нов модел с дълга база. И тази година ще акцентираме върху представянето на трактора на метан Т6.180, който е единствен по рода си на световния пазар. Изключително екологична машина, част от стратегията на New Holland за Clean Energy Leader, включваща огромния фокус на New Holland върху иновативните и чисти технологии за бъдещето на земеделието.

При прикачната техника ще представим богата гама машини от нашия партньор BEDNAR, като фокусът е поставен върху новата сеялка EFECTA, която ще представим за пръв път на българския пазар именно на БАТА АГРО. Разбира се, ще присъства и пълната гама машини за почвообработка и сеитба. На щанда ни ще бъде представена и една друга водеща марка в портфолиото на ИНТЕРАГРИ , KINZE – един важен за нас, дългогодишен партньор. Сеялките на американския производител KINZE са популярни със своето качество, здравина и прецизност на сеитба с над 99% точност. Ще изложим и богата гама от прикачната техника на NEW HOLLAND, представена за първи път у нас през 2021 г., отново на БАТА АГРО. От миналата година си партнираме и с австрийския производител на висококачествените ремаркета BRANTNER, които също ще бъдат на щанда ни. Хедерите на MacDon отново ще впечатлят нашите посетители на щанда. Зелената линия на New Holland също заслужава внимание.

Ще има и много други продукти, които няма как да изредим тук, но все пак нека оставим и място за изненада у посетителите на щанда ни.

Г-н Минев, с какво ви предизвиква 2023 г.? Бихте ли споделили очакванията си?

2023 г. е белязана от изключителна динамика не само у нас, но и в световен мащаб. Притиснати сме от глобална икономическа криза, близо до нас се води война. Цената на земеделската продукция е ниска и всичко зависи от предстоящата реколта. Разбира се има и позитивни сигнали! Производството и доставките на машини започват постепенно да се нормализират и пазарът върви към постепенно нормализиране. Земеделието няма да спре и земеделците имат нужда от нови възможности за развитие.

В тази сложна и динамична обстановка, е важно да имаме фокус, който да следваме. Стратегически ИНТЕРАГРИ се стреми да добави стойност към земеделската техника, която предлага с нови бизнес услуги, качествено сервизно обслужване, промоционални условия, отговарящи на очакванията на земеделците, пред сезонни кампании за резервни части и обслужвания, иновативни технологии, които правят работата на фермерите по-ефективна.

Г-н Минев, вие споменахте, че изложението БАТА АГРО съвпада с едно друго важно събитие за развитието на ИНТЕРАГРИ , 10-годишнината на компания, бихте ли споделили какво предвиждате във връзка с това?

10 години са и много, и малко, но при всички случаи е съществен момент от развитието на ИНТЕРАГРИ . За 10 години компанията ни е доставила над 2000 самоходни и прикачни машини, а търговско-сервизната мрежа на ИНТЕРАГРИ покрива цялата територия на страната с 11 собствени локации и мобилен сервиз, а в компанията работят близо 90 човека. По случай нашите първи 10 години ИНТЕРАГРИ се стремим да предоставим повече добавена стойност за нашите клиенти с всичко, което правим и така се стремим да станем най-надеждният и предпочитан партньор за фермерите в страната. Вярваме, че постигаме това с всичко онова, което сме, с прекрасния ни екип, с техниката, технологиите и услугите, които предлагаме в портфолиото си, с нашата обща стратегия, която ни дава стимул и цел в нашето ежедневие, с високите критерии, които си поставяме в отношенията с нашите партньори. Разбира се, планирали сме да отпразнуваме нашите първи 10 години с подобаващо събитие, на което ще присъстват всички служители на компанията, нашите партньори и ключови клиенти. Събитието ще бъде едно от малкото с подобни мащаби в нашия бизнес и е планирано да се проведе по време на БАТА АГРО в Стара Загора. Така месец май ще бъде изпъстрен с много динамика и позитивни емоции за цялата общност на ИНТЕРАГРИ .

Мотото на вашата 10-годишнина е УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО. Какви предимства носи това на клиента?

Клиентите са наши партньори. ИНТЕРАГРИ се стреми да следва нуждите на пазара, като стои близо до своите клиенти. Нашата мисия е да предлагаме на нашите партньори интегрирани решения за модерно земеделие, основаващи се на иновативни технологии и индивидуален подход към потребностите на фермерите в България. Това са решения, които носят реални практически ползи за земеделците, като правят работата им по-лесна и по-ефективна, увеличават производителността, водят до икономия на ресурси като пари, време, хора, както и оптимизация на работни процеси.