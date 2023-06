Мъж намушка с нож осем души - деца и възрастни, на площадка за игра във френския град Анси, съобщава "Дейли мейл". Според очевидци, цитирани от местни медии, мъжът носел тюрбан и започнал да напада децата, без да е бил предизвикан по какъвто и да било начин.

