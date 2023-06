Замериха Биби Рекса с мобилен телефон по време на концерта й в Ню Йорк, предаде CNN. От видеозапис, споделен от посетители на концерта в социалните мрежи, Рекса се хваща за лицето и пада на колене, а екипът на "Rooftop at Pier 17" се втурва да ѝ помогне.

Наградите "Грами": Кои са победителите? (ВИДЕО+СНИМКИ)

Bebe Rexha gets injured on stage after someone threw their phone at her while she was doing the Albanian hand symbol during her concert in NYC. pic.twitter.com/g0pydZQi6T

Нападението се случило по време на турнето "Best F'n Night of My Life". Един от посетителите на концерта написа в Twiter: "Това е Биби Рекса, която изведоха набързо от концерта в Ню Йорк, след като някой хвърли телефон и я удари по лицето. Всички се забавлявахме адски добре, заедно с Биби. Кой би направил това?"

Междувременно Рекса показа раните от хвърления телефон. Тя е с три шева.

Концертът на MTV: Световни и български звезди на плажа във Варна

На изпълнителката ѝ предстоят още концерти във Филаделфия, Вашингтон, Атланта, Орландо и Хюстън.

По непотвърдена инфолмация извършителят е задържан.

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu