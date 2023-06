Все още не е ясна съдбата на петимата на борда на мини подводницата „Титан”, изчезнала при спускане към останкте на "Титаник". В мащабната издирвателна операция участват самолети и кораби от САЩ и Канада.

Имената на пасажерите в „Титан” са Стокън Ръш, Хамиш Хардинг, Шахзада Дауд, Сулайман Дауд и Пол-Анри Наржоле.

Surface search underway for the OceanGate Titan Submersible. The five people stuck inside the Titanic submarine:



Paul-Henry Nargeolet, 73

Stockton Rush, 61

Hamish Harding, 58

Shahzada Dawood, 48

Paul-Henry Nargeolet, 73
Stockton Rush, 61
Hamish Harding, 58
Shahzada Dawood, 48
Sulaiman Dawood, 19

Собственикът на подводницата - Стокън Ръш, е главен изпълнителен директор на OceanGate - частна американска компания, оперираща от Вашингтон, за предоставяне на подводници с екипаж за цели на промишлеността и научните изследвания.

Ръш неведнъж е заявявал, че съществуващите разпоредби за подводните плавателни съдове ненужно дават приоритет на безопасността на пътниците пред търговските иновации.

"Повече от 35 години не е имало пострадали при инциденти в търговската подводна индустрия. Тя е неприлично безопасна, но въпреки това тя не се развива заради всички налагани ограничения", казва Ръш в интервю, публикувано през юни 2019 г. в американско списание.

Преди време в интервю, Ръш заявява, че неговата подводница е "един от най-сигурните начини за пътуване". Вижте още във видеото:

Stockton Rush, the CEO of the company responsible for the lost Titan submarine, stating the sub is invulnerable 6 years ago.



Oh the irony. #Titanic #TitanicRescue #titanicsubmarine #invulnerable #irony

Изчезналата подводница: Какви са шансовете спасителната акция да завърши с успех

Хамиш Хардинг е пилот, изследовател и турист в Космоса. 58-годишният британски милиадер притежава компания - Action Aviation, специализирана в областта на продажбите и придобиванията на самолети. Тя се слави със световен опит в големи сделки. Хардинг държи и рекорд на Гинес за най-дългото разстояние, изминато в най-дълбоката част на океана с едно гмуркане.

На 18 юни в профила си в Twitter, Хардинг написа: „Горд съм да обявя, че най-накрая се присъединих към OceanGateExped за тяхната мисия RMS TITANIC".

RMS TITANIC EXPEDITION



I am proud to finally announce that I joined @OceanGateExped for their RMS TITANIC Mission as a mission specialist on the sub going down to the Titanic.



Hamish Harding

Доведеният син на Хардинг - Брайън Саш, написа във Facebook: "Мисля и се моля за моя пастрок Хамиш Хардинг".

Подводницата, спускала се до "Титаник": Как екипажът оцелява и може ли да сигнализира за помощ

На борда на "Титан" са и пакистанецът Шахзада Дауд (48) и синът му - 19-годишният студент Сулайман Дауд. Те са потомци на една от най-богатите пакистански фамилии. Бащата е заместник-председател на Engro - пакистански конгломерат със седалище в Карачи, който работи в сферата на производството на текстил и торове.

Prayers for Shahzada Dawood and his son Suleman who are onboard the missing Titanic submersible with little oxygen left.

Според уебсайта на Световния икономически форум Шахзада Дауд е член на управителни съвети в различни отрасли. Членува и в Глобалния консултативен съвет на "Prince's Trust International" - благотворителната организация на крал Чарлз III. Баща му Хюсеин е един от основателите на организацията.

"Шокирани сме от тази ужасна новина! Молим се за спасение и подкрепяме семейството му в този изключително труден момент", казва в изявление Уил Строу, главен изпълнителен директор на "Prince's Trust International".

Подводни шумове са засечени от зоната за издирване на изчезналата подводница

Френският водолаз Пол-Анри Наржоле е най-възрастния пасажер на "Титан". Той е капитан на групата за дълбоко потапяне на френските военноморски сили и е част от екипа на Френския институт за изследване и експлоатация на морето. Ръководил е експедиции до "Титаник" и е участвал в други научни и технически експедиции. Прякорът на 73-годишният водолаз е "г-н Титаник".

Paul-Henry Nargeolet



The former captain of the French Navy's deep submergence group is part of the French Institute for Research and Exploitation of the Sea.



He has led expeditions to the Titanic and has been involved in scientific and technical expeditions



Sky News

Продължава издирването на изчезналата в Атлантическия океан подводница

Легендарният кораб "Титаник" се удря в айсберг и потъва по време на първото си плаване. Загиват повече от 1500 души.