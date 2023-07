Четирима души бяха застреляни във Филаделфия снощи, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии.

Сред убитите са двама непълнолетни. Четирима души са ранени. Има задържан заподозрян за стрелбата в града в североизточния американски щат Пенсилвания.

Полицията арестувала мъж с бронежилетка и открила на близка уличка пистолет и пушка.

