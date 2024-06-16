Сред нападателите има хора, които трябва да се явят пред съда по обвинения в тероризъм

Двама надзиратели в руски затвор в Ростов са взети за заложници от затворници, членове на "Ислямска държава". За няколко часа полицията успя да ги неутрализира и да освободи полицаите. Арестантите са били убити.

Полицейски източник заяви, че сред нападателите има членове на терористичната групировка, които трябва да се явят пред съда по обвинения в тероризъм. 

Русия беше мишена на няколко нападения, за които джихадистката организация пое отговорност.

На 22 март въоръжени лица убиха най-малко 144 души в концертна зала край Москва в най-смъртоносната атака на руска земя от две десетилетия насам. Стотици други бяха ранени.

Оттогава са арестувани повече от 20 души, включително четиримата заподозрени нападатели, всички от бившата съветска република Таджикистан. ИД пое отговорност за нападението.

На място е пристигнал изпълняващият длъжността прокурор на Ростовска област Александър Гацко.

Ситуацията е под контрол и се водят преговори за освобождаването на заложниците, съобщава пресслужбата на затвора.

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