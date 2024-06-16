Двама надзиратели в руски затвор в Ростов са взети за заложници от затворници, членове на "Ислямска държава". За няколко часа полицията успя да ги неутрализира и да освободи полицаите. Арестантите са били убити.

Полицейски източник заяви, че сред нападателите има членове на терористичната групировка, които трябва да се явят пред съда по обвинения в тероризъм.

Русия беше мишена на няколко нападения, за които джихадистката организация пое отговорност.

В СИЗО Ростова-на-Дону несколько осужденных за терроризм арестантов взяли в заложники двух сотрудников учреждения и требовали возможность уехать. При штурме захватчиков убили. Ростов захватывают все кому не леньhttps://t.co/pJDPfit7mb — Новости. Как есть (@nourlnews) June 16, 2024

На 22 март въоръжени лица убиха най-малко 144 души в концертна зала край Москва в най-смъртоносната атака на руска земя от две десетилетия насам. Стотици други бяха ранени.

Оттогава са арестувани повече от 20 души, включително четиримата заподозрени нападатели, всички от бившата съветска република Таджикистан. ИД пое отговорност за нападението.

На място е пристигнал изпълняващият длъжността прокурор на Ростовска област Александър Гацко.

ФСИН утверждает, что заложники в СИЗО освобождены



Двое заключенных, захвативших сотрудников изолятора, убиты, пишет телеграм-канал.



Ранее телеграм-канал «Это Ростов новости» опубликовал видео, на котором возле СИЗО слышны звуки стрельбы. Близкий к силовикам канал «112»… pic.twitter.com/SKU6xRtWqN — Дождь (@tvrain) June 16, 2024

Ситуацията е под контрол и се водят преговори за освобождаването на заложниците, съобщава пресслужбата на затвора.