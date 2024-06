Шест месеца след последната си обществена проява, британската принцеса Кейт, която се лекува от рак, се завърна към обществения живот на военния парад за честването на официалния рожден ден на крал Чарлз Трети, съобщиха световните осведомителни агенции.

В бял тоалет и с шапка, принцесата на Уелс се усмихваше и махаше на хората от каляската, която я откара заедно с трите ѝ деца – Джордж, Шарлот и Луи, от Бъкингамския дворец до площада, където беше церемонията. Тя слезе от каляската, за да гледа от съседна обществена сграда. По-късно излезе заедно с останалите от кралското семейство на балкона на Бъкингамския дворец за традиционния поздрав.

В лично писмено послание в петък Кейт съобщи, че ще участва в празника. Тя каза, че е по-добре, но още "не е излязла от мрака" и лечението ѝ ще продължи.

Крал Чарлз, който също е болен от рак и се лекува, премина с каляска по авенюто "Мал" от Бъкингамския дворец до мястото на церемонията, придружен от Камила. Миналата година той водеше процесията на кон като сина си принц Уилям, сестра си и брат си – принцеса Ана и принц Едуард, които останаха верни на традицията.

