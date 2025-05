Митинги в цяла Франция по повод Международния ден на труда събраха над 300 000 души, включително 100 000 в Париж.

Шествието в столицата беше белязано от оплаквания за насилие срещу участници от център-лявото. Социалистическата партия осъди физическите нападения срещу свои поддръжници и депутати.

Протестиращи, облечени в черни дрехи, блъскаха политици и активисти от социалистите.

„Всички мразят Социалистическата партия“, скандираха протестиращите, някои от които носеха антифашистки знамена.

Депутатът социалист Жером Гедж трябваше да бъде ескортиран от шествието. „Те удряха хората и нападаха, хвърляха няколко бомби“, каза той.

🇫🇷 Police beat May Day protestors with batons in France. Disgruntled workers defend their right to work. Small businesses are unable to open on 1 May pic.twitter.com/iz7kjzwsKj