Ози се опитва да се сбогува от известно време, предава Far Out, цитирано от БГНЕС. През 2019 г. той се разболява два пъти от пневмония по време на това, което съпругата му и мениджър Шарън Озбърн настояваше да бъде неговото прощално турне. Тогава му беше поставен катетър във вената, който позволяваше да му бъдат правени вливания по всяко време. Шест години по-късно той все още е прикрепен към тялото му.

Европейските дати бяха отложени. За да стане положението на музиканта още по-лошо, през февруари 2019 г. той се опитал да стигне до леглото си през нощта, но се подхлъзнал и паднал на пода в тъмното, като си ударил врата. Той вече имаше увреждане на шийния прешлен от инцидент с четириколка през 2003 г., така че били необходими спешни и радикални мерки. Две метални пластини са поставени от двете страни на гръбнака му, но разхлабване на винтовете води до образуване на лезии.

Шарън разказва: „Пет операции по-късно, тялото му беше съсипано. Беше мъчително за него: Паркинсон и увреждания на гръбначния стълб. Беше просто ужасно.“

Въпреки че музикантът продължава да работи и да издава албуми, той е депресиран. Според Гардиън, в най-тежките си моменти той се чувствал толкова зле, че се молел да умре в съня си.

Идеята на Шарън е да организира последно прощално шоу за благотворителност в родния си град Бирмингам. Списъкът с участници се увеличава ежедневно и засега потвърдените са следните: Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Anthrax, Mastodon, Tool; членове на Judas Priest, Limp Bizkit, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Megadeth, Van Halen, Ghost и Faith No More.

„Време е да прекарам малко време с внуците си, не искам да умра в някаква хотелска стая. Искам да прекарам остатъка от живота си с семейството си“, обяснява Озбърн.

