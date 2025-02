Ози Осбърн е имал шанс да се присъедини към франчайза „Карибски пирати”. Това сподели съпругата му Шарън Осбърн в подкаста The Magnificent Others With Billy Corgan. Тя разкри, че Ози е бил поканен да се яви на кастинг за филма и тя истински съжалява, че му е забранила. Шарън определи това си решение като „най-голямата грешка, която съм направила с Ози”.

„Нямаше ли той да бъде перфектен”, допълни още съпругата на Ози Озбърн.

Съпругата на Ози Озбърн: Той не може да ходи, но е запазил гласа си (ВИДЕО)

Въпреки това, той има натрупан опит в киното с участия във филми като Little Nicky, Austin Powers in Goldmember, Moulin Rouge! and Gnomeo & Juliet.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че Ози Озбърн и Black Sabbath се събират отново за последен път, за да изнесат концерт за набиране на средства в Бирмингам на 5 юли. Пионерите на хевиметъла ще бъдат хедлайнери на грандиозен еднодневен фестивал във Villa Park, включващ десетки групи, вдъхновени от тях, включително Metallica, Pantera, Slayer, Gojira, Anthrax и други.

Звездата от "Аквамен" Джеxсън Момоа обяви, че ще бъде домакин на концерта. Той е и истински меломан, а в социалната мрежа написа: „Дори мечтите ми не са толкова добри. Събудих се и получих новината.”

Редактор: Цветина Петрова