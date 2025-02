Ози Озбърн - фронтменът на британската рок група Black Sabbath, който страда от болестта на Паркинсон, вече не може да ходи, но е съхранил гласа си, разкри за SUN съпругата му Шарън Озбърн. Тя каза също, че легендарната група ще изнесе първия си концерт от 20 години в оригиналния си състав на 5 юли. Според Шарън Озбърн изпълнението ще бъде последното за съпруга ѝ.

"Той е много развълнуван, че ще може да се върне на сцената. Болестта на Паркинсон е прогресивно заболяване и състоянието на човек, който страда от нея, не може да бъде стабилизирано. Заболяването засегна различни части на тялото му, включително краката, но гласът му е добър, както винаги", разказа тя.

