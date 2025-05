Австралийски корабостроител пусна в експлоатация кораб, който описа като най-големия кораб на електрическа тяга в света – 130-метров гигант, способен да превозва 2100 пътници, предаде АФП.

Идентифициран от корабостроителната компания Incat като Hull 096, алуминиевият катамаран се задвижва от над 250 тона батерии и е построен за южноамериканския фериботен оператор Buquebus.

Той e проектиран да превозва пътници и до 225 превозни средства през река Ла Плата между Буенос Айрес и Уругвай.

Enjoyed today’s launch of Incat Hull 096, the world’s largest battery-electric ship.



At 130 metres in length, Hull 096 is not only the largest electric ship in the world, but also the largest electric vehicle of its kind ever built.



A Unicorn for the sea. pic.twitter.com/8I6YjNA04m