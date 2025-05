Астрономи откриха вероятното обяснение за пукнатина в гигантска космическа „кост“ в галактиката Млечен път, използвайки данни от рентгеновата обсерватория Chandra на NASA и радио телескопи.

Структурата е позната с официалното име G359.13142-0.20005 или по-кратко G359.13 и неформално наричана „Змията“ (The Snake).

С дължина от около 230 светлинни години, тя е една от най-дългите и ярки подобни структури в Млечния път и се намира на около 26 000 светлинни години от нас, близо до центъра на галактиката.

Върти ли се Вселената

Според учените тя вероятно е била ударена от бързо движеща се и бързо въртяща се неутронна звезда, известна още като пулсар. Неутронните звезди са най-плътните известни обекти във Вселената и възникват при колапса и експлозията на масивни звезди. В резултат на тези експлозии те често получават мощен тласък, който ги изпраща с много висока скорост далеч от мястото на взрива.

