Бляскавото събитие винаги се провежда през първия понеделник на месец май. Тази година то е насрочено за 5 май и ще се проведе в Музея на изкуствата „Метрополитън“.

The 2025 Met Gala takes place in exactly 1 week. pic.twitter.com/vlcBvV6nc7 — Pop Base (@PopBase) April 28, 2025

Най-интересното за бляскавата церемония винаги е темата, според която всички знаменитости се обличат. За първи път, откакто се провежда Met Gala, от 20 години, тази година фокусът е поставен върху мъжете и развитието на черния стил. Тазгодишната тема е черния дензизъм.

The theme for the 2025 Met Gala will be ‘Superfine: Tailoring Black Style’ — based on the style of Black men throughout history.



Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams, Anna Wintour and LeBron James will be the co-chairs. pic.twitter.com/1U6oQSmzrZ — Pop Base (@PopBase) October 9, 2024

„Денди” означава човек, който обръща особено внимание на външния си вид. Идеята за мотото на тазгодишната гала идва от една книга на Моника Милър, която заговаря за това, че стилът може да бъде социален и културен инструмент ,чрез който тъмнокожата общност може да изразява себе си и твоята идентичност.

As the 2025 Met Gala approaches, all eyes turn to its theme: “Superfine: Tailoring Black Style.” The Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute is spotlighting Black dandyism, and fans might wonder what that means. Read more about dandyism inside. https://t.co/1yMFqTyYzX pic.twitter.com/UtBqVJYeBF — Global Grind (@GlobalGrind) April 22, 2025

Любопитното е, че една от тъмнокожите перли на модата, Наоми Кембъл, няма да участва, защото казва, че „вече е възрастна”.

Председател на Met Gala е главният редактор на списание „Вог”. Тя винаги лично избира гостите. Тази година съпредседатели са Леброн Джеймс и Луис Хамилтън.

Редактор: Иван Иванов