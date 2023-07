Президентът на Украйна Володимир Зеленски вече е в България. Той кацна в София минути след 12.00 ч. Полетът бе извършен с българския правителствен самолет. Новината за еднодневното посещение на Зеленски обяви тази сутрин премиерът Николай Денков.

Визитите на Зеленски винаги се следят с повишено внимание и до последно се пазят в тайна от съображения за сигурност. Често се случва програмата му да се променя в последния момент.

В Министерския съвет той ще разговаря с премиера Николай Денков и вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел. Ще се срещне също с ръководствата на парламентарните групи, вносители на проекта на декларация в подкрепа на членството на Украйна в НАТО.

Очаква се да се подпишат съвместна декларация за евроатлантическата интеграция на Украйна и меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката.

По-късно през деня Денков и Габриел ще бъдат домакини на дискусия с участието на Зеленски, посланици, политици и представители на гражданското общество. Събитието ще бъде предавано на живо на страницата на Министерския съвет във Facebook.

