Човек инстинктивно чувства какво изразява музиката. Това са думи на големия британския режисьор Тони Палмър. В свят, пълен с толкова много сопрани (най-високият женски певчески глас), да се утвърдиш като уникален и да изпъкнеш, на практика се оказва почти невъзможно. Особено в света на операта. Той е като пирамида – има много малко място на върха.

В невероятния си документален филм, част от разнообразните продукции на Marquee TV в ТВ платформата на EON , Тони Палмър изследва живота и кариерата на голямото американско сопрано Рене Флеминг, която за мнозина е олицетворение на съвременната дива. Наричат я "златния глас" на Америка. В документалния филм на Палмър за голямата певица зрителите я виждат зад кулисите, у дома и на сцената, докато репетира и изпълнява "Отело" и "Реквием" на Верди, пее Щраус, Моцарт, Дворжак, Корнголд, Елингтън, Гершуин, Пучини, Масне и Рахманинов.

Вижте пет невероятни факта за суперзвездното сопрано Рене Флеминг, което завладя безброй сърца по цял свят.

1. Вдъхновила е цвете, скулптура и изящни бижута

През 2004 г. името ѝ е увековечено в цвете - елегантен ирис от Луизиана, създадено в чест на прочутото сопрано. Тя е наградена с него от австралийката Хедър Прайър. Цветето е описано като лавандулово-виолетово с "начупена" и "ефектна" форма. Но разбира се цялата тази прелест е възпроизведена в изящна порцеланова скулптура и в брошка с ирис Renée Fleming, обсипана със скъпоценни камъни и диаманти, проектирана от Ан Зиф, бивша председателка на Метрополитън опера, филантроп и собственик на бижутерската марка Tamsen Z.

2. Рене Флеминг е куратор на опера, базирана на бестселъра на Ан Патчет "Bel Canto", посветен на сопрана

Когато през 2001 г. награждаваният роман на Ан Патчет "Bel Canto" е публикуван, Рене Флеминг получава множество обаждания от близки и далечни приятели, които я питат дали главната героиня - Роксан Кос, красиво американско сопрано - суперзвезда в центъра на заложническа криза, е базирана на нея. Тя прочита книгата и веднага разбира, че изключително драматичната ѝ история ще бъде идеална за опера. Представя идеята на Лирическата опера в Чикаго през 2010 г. Тогава Рене става и нейният първи творчески консултант. Bel Canto the Opera, композирана от Джими Лопес и с либрето от драматурга, носител на наградата Пулицър, Нило Круз, се радва на прочутата си световна премиера в Лирик през 2015 г. и се излъчва в Great Performances през 2017 г., с водещ Флеминг. Романът е пресъздаден във филм от 2018 г. с участието на Джулиан Мур и Кен Уатанабе (кралят в Great Performances: The King and I на Роджърс и Хамерщайн), а Флеминг осигурява гласа на Роксана.

3. Тя вдъхновява богат шоколадов десерт на майстор-готвача Даниел Булуд

Разкошният глас на Рене Флеминг и нейната изключителна артистичност омагьосват дори майстор-готвача Даниел Булуд, който заедно със своя сладкар Томас Хас през 1999 г. създава екстравагантния шоколадов десерт "La Diva Renée". Декадентският десерт, който дебютира в нюйоркския му ресторант Daniel, е истинска наслада за любителите на шоколада: бисквита собол, покрита с лешникови вафли, млечен шоколад, шампанско Chantilly и шоколадова бисквита, покрита с тъмен шоколад. За финал се поставя тънък квадрат от млечен шоколад, на който е изписан нотен текст от "Розенквалтер" на Рихард Щраус. В статия в Elle Décor Булуд обяснява, че е опростил рецептата след дебюта си.

4. Едни от най-известните ѝ участия са тези в "Улица Сезам" и "Късното шоу с Дейвид Летърман"

През 2001 г. Флеминг пренася оперната си сила и впечатляващите си умения в смятането в епизод на популярната детска поредица на PBS "Улица Сезам", където пее "Counting Forwards and Backwards" - изпълнение на "Caro nome" от "Риголето" на Верди с текст за смятане. Нейните "звезди" включват пеещи числа, свирещи на акордеон овце, прасенца с шапки и живи банани, облечени в поли на цветя. Говорейки за смятане, през 2013 г. Флеминг прославя списъка "Топ 10" в "Късното шоу с Дейвид Летърман", като развълнува Дейв, публиката му и феновете на "Късното шоу" с най-добрите оперни текстове, обхващащи теми от президентските избори през 2016 г. до изящното изкуство на туъркинга.

5. Тя е първата оперна певица, която участва в Super Bowl

През 2014 г. Флеминг става първата оперна певица и класическа изпълнителка, която пее националния химн на Супербоул, когато излиза на терена с 13-сантиметрови обувки на платформа, точно преди Денвър Бронкос да се развихри със "Сиатъл Сийхоукс" на стадиона "Метлайф" в Ню Джърси. Предаването на Супербоул привлича най-голямата телевизионна аудитория в американската история по онова време - повече от 111 милиона зрители. А Флеминг отбеляза сензация с изпълнението си и с ултрабляскавата си черно-бяла рокля, по дизайн на Vera Wang. Изработената по поръчка рокля сега е част от колекцията на Smithsonian. "Рене Флеминг е моя приятелка, но по-важно е, че е национално съкровище. Тя олицетворява всичко, към което трябва да се стреми една съвременна жена: постижения, упорит труд, достойнство и грация. Превъзходен модел за подражание на артист, майка, съпруга и приятелка", казва Уанг пред Smithsonian.

Рене Флеминг е родена на 14 февруари 1959 г. в град Индиана, в щата Пенсилвания, в семейство на преподаватели по музика. Има една сестра. Рене Флеминг завършва Нюйоркския държавен университет в Потсдам в щата Ню Йорк. По време на студентските си години пее в джаз трио извън корпуса на университета. Саксофонистът Илиной Джакет я кани да участва в турнето на своя биг бенд, но Флеминг отказва. Вместо това тя завършва консерваторията „Ийстмън“ към Рочестърския университет.