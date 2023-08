Изтребител МиГ-23 съветско производство се разби на авиошоу в американския щат Мичиган. Пилотът и вторият член на екипажа са катапултирали.

Изтребителят е паднал на паркинга на жилищен комплекс в град Белвил, близо до Детройт. Няколко автомобила са били повредени, се казва в изявление на уебсайта на международното летище в Детройт.

Details on Michigan MiG-23 Fighter Jet Crash At approximately 4:15 PM local times a MiG-23 fighter jet lost control as the two pilots ejected during the 'Thunder over Michigan' airshow demonstration at Willow Run Airport. Details: - "The pilot and backseater successfully… pic.twitter.com/Hye5G2h1Ra

Пилотът и вторият член на екипажа са хоспитализирани като предпазна мярка. Те не са били сериозно ранени. Никой друг не е пострадал.

UPDATE: Video of the destroyed MiG-23 fighter jet in Belleville, Michigan, whose pilot and backseater ejected prior to the aircraft’s crash at The Waverly on the Lake apartment complex this afternoon.

No one was injured at the apartment complex, where the aircraft struck… pic.twitter.com/Qy3BzOLAG8