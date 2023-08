Белият дом беше близо до това да обяви днес, че Кремъл е отговорен за смъртта на собственика на частната военна компания "Вагнер" Евгений Пригожин, за когото се предполага, че е убит в мистериозната авиокатастрофа миналата седмица, предаде Ройтерс.

"Всички ние знаем, че Кремъл има дълга история в убийствата на опонентите си", заяви прессекретарят на Белия дом Карин Жан-Пиер. "Много е ясно какво се е случило там", добави тя.

Pressed on whether Russian Pres. Putin was behind the death of Wagner Leader Prigozhin, White House press sec. Karine Jean-Pierre offers no new U.S. assessment on the fatal crash but says, “It's pretty evident what happened here.” https://t.co/khzlvU1Qox pic.twitter.com/Bf3FCcIRZH