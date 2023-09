Риана направи огромно дарение за ветерани с увреждания и бездомни в Лос Анджелис. Въпреки, че вече е ангажирана с две момченца, 35-годишната певица намери време да се обърне към фондацията "Always For The People" и направи голяма поръчка от дрехи и консумативи, които да бъдат разпределени.

Източник съобщи, пред Page Six в четвъртък, че звездата се е свързала лично с основателя на организацията, Сенет Девермонт. С парите, които тя дарила са били "разпределени стотици хигиенни комплекти, чорапи, дрехи, спални чували, храна, над 50 чифта обувки, тоалетна хартия, храна за кучета и др".

Още докато беше бременна деветкратната носителка на "Грами" посети ветераните в медицинския център "Veterans Row" в Лос Анджелис. По това време вътрешен източник заяви, че тя е била "искрено заинтересована и загрижена". Риана се е появила небрежно облечена и не е документирала благотворителната си дейност.

"Тя прекара часове в изслушване на проблемите и грижите на ветераните, живеещи в имота", каза източникът. "Нямаше снимачен екип или пиар. Появи се с микробус, пълен със спални чували, одеяла, термобельо, фенерчета, тоалетна хартия, вода, ключалки за велосипеди и мини сейфове. Снима се, когато хората искаха да се снимат с нея", разказа още източникът.