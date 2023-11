Невероятни моменти изживяха жителите на Ксанти. Автомобили са преобърнати насред пътя от торнадо, причинено от бурните ветрове, пише Proto Thema. Лошото време, което от сутринта засегна голяма част от страната, се прояви в Ксанти със силна буря, градушка и силни ветрове, като причинили големи разрушения.



Близо до източния вход на града видео на Хanthinea.gr показва преобърнати коли. Жителите говорят за торнадо, продължило само 10 секунди, което е причинило разрушения. В същото време от торнадото са свалени керемиди от покривите на къщите.

Intense #Rain in the Northern Greece with thunderstorms and Strong winds which is caused by Storm ciaran.#Greece #ClimateChange #Climatecrisis #StormCiaran #ClimateEmergency pic.twitter.com/HPdRFSydVN