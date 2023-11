Националната звукозаписна академия обяви номинациите си за наградите "Грами", съобщиха световните осведомителни агенции.

Жените изпълнителки категорично доминират по брой на номинациите във водещите категории.

За запис на годината номинирани са Джон Батист с Worship, "Бойджиниъс" с Not Strong Enough, Майли Сайръс с Flowers, Били Айлиш с What Was I Made For? (от филма "Барби"), Виктория Моне с On My Mama, Оливия Родриго с vampire, Тейлър Суифт с Anti-Hero и Сиза с Kill Bill.

За албум на годината са номинирани Джон Батист с World Music Radio, "Бойджиниъс" с the record, Майли Сайръс с Endless Summer Vacation, Лана Дел Рей с Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, Джанел Моне с The Age of Pleasure, Оливия Родриго с GUTS, Тейлър Суифт с Midnights и Сиза с SOS.

За песен на годината номинирани са Джак Антоноф, Лана Дел Рей и Сам Дю за A&W, изпълнена от Лана Дел Рей; Джак Антоноф и Тейлър Суифт за Anti-Hero на Тейлър Суифт, Джон Батист и Дан Уилсън за Butterfly на Джон Батист; Каролин Айлин Дуа Липа, Марк Ронсън и Андрю Уайт за Dance The Night на Дуа Липа (от филма "Барби"); Майли Сайръс, Грегъри Алдий Хийн и Майкъл Полак за Flowers на Майли Сайръс; Роб Бисъл, Картър Ланг и Солана Роу за Kill Bill на Сиза; Даниъл Нигро и Оливия Родриго за vampire на Оливия Родриго; Били Айлиш О'Конъл и Финиъс О'Конъл за What Was I Made For? (от филма "Барби") на Били Айлиш. Наградата в тази категория се дава за авторство.

За най-добър нов изпълнител са номинирани Грейси Ейбрамс, Фред Агейн, Айс Спайс, Джели Рол, Коко Джоунс, Ноа Каан, Виктория Моне, Дъ Уор енд Трити.

Певицата Сиза води по брой номинации през тази година с общо 9. Плътно зад нея е Виктория Моне с номинации в 7 категории. Фийби Бриджърс също е номинирана в 7 категории, като една от тях е за дуетно изпълнение, където споделя номинацията сус Сиза. Шест номинации има Оливия Родриго, включително за запис на годината и песен на годината. По шест номинации имат кънтри звездата Бранди Кларк и певиците Били Айлиш, Майли Сайръс, Тейлър Суифт.

През тази година са добавени три нови категории - най-добър поп денс запис, най-добро музикално афро представяне и най-добър алтернативен джаз албум.

Победителите ще бъдат обявени на 4 февруари.