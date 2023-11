Ключов политически съюзник на Владимир Путин е осиновил дете, отнето от украински дом за деца, според документи, разкрити от предаването Панорама на BBC. Сергей Миронов, 70-годишният лидер на руската политическа партия „Справедлива Русия“, фигурира в протокола за осиновяване на двегодишно момиченце, взето през 2022 г. от жена, за която сега е женен. Документите показват, че самоличността на момичето е сменена в Русия. Миронов не е отговорил на конкретните обвинения на разследването. Но в четвъртък сутринта той публикува в своя акаунт в Telegram критика относно „атаки с невярна информация“ срещу него и семейството му.

Детето, първоначално наречено Маргарита, е едно от 48-те, които са изчезнали от Регионалния дом за деца в Херсон, когато руските сили поемат контрола над града. Те са сред около 20 000 деца, които според украинското правителство са били отведени от руските сили от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.

По-рано тази година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на президента Владимир Путин и неговия комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова за предполагаемо незаконно депортиране на украински деца на контролирана от Русия територия. Руското правителство твърди, че не депортира украински деца, но ги евакуира, за да ги защити от войната.

BBC работи с украинския следовател по правата на човека Виктория Новикова, за да разбере какво се е случило с Маргарита и другите деца. Тя е подготвила досие с нови доказателства за Генералната прокуратура на Украйна, която ще го предаде на Международния наказателен съд.

Мистерията около Маргарита започва, когато жена в лилава рокля се появява в детската болница в Херсон, където 10-месечното дете е лекувано от пристъп на бронхит през август 2022 г. Маргарита е най-младата обитателка на местния дом за деца, в който се грижат за деца със здравословни проблеми или чиито родители са загубили родителските права, или са починали. Майката на Маргарита се отказва от попечителството малко след раждането й, а местонахождението на баща й беше неизвестно.

Д-р Наталия Лютикова, която ръководи лечението на бебета в болницата, разказва че Маргарита е усмихнато бебе, което обича да гушка хората. Жената в лилаво се представя като началник на детските служби от Москва, спомня си д-р Лютикова. По това време Херсон е все още под руска окупация. Скоро след като жената си тръгва, д-р Лютикова казва, че е получила многократни телефонни обаждания от назначен от Русия служител, който наскоро е назначен да отговаря за дома за деца. Служителят иска Маргарита да бъде върната незабавно в дома. След седмица Маргарита е изписана от болницата. На следващата сутрин служителите в дома за деца били помолени да я подготвят за пътуване.

"Страх ни беше, всички се страхуваха”, каза Любов Съйко, медицинска сестра в дома, посочват от Би Би Си Панорама. Съйко описва как руски мъже - някои с военни камуфлажни панталони, един с черни очила и куфарче - са пристигнали да вземат момичето.

Но това е само началото. Седем седмици по-късно Игор Кастюкевич, руски депутат, облечен във военна униформа, пристига в дома и заедно с други служители започват да организират депортирането на останалите деца, включително полубрата на Маргарита Максим. „Те ги взеха от ръцете ни и ги изнесоха“, казва Сайко. Видеозаписи, публикувани в Telegram от Кастюкевич, показват как децата, облечени във връхни дрехи, са вкарани в автобуси и линейки и са отведени. „Децата ще бъдат отведени в безопасни условия в Крим“, казва Кастюкевич, докато качват децата в превозните средства.

Пет месеца Би Би Си се опитва да издири Маргарита и останалите 47 деца, работейки с Виктория Новикова. Намирането на изгубени деца в толкова голяма страна като Русия не е лесна задача. Първата цел е да се идентифицира мистериозната жена в лилаво, която е посетила Маргарита в болницата миналия август.

Виктория разкрива руски документ, който разрешава преместването на Маргарита в московска болница за медицински изследвания. В документа е посочена жена: Инна Варламова. Търсене в социалните медии потвърждава, че тя е мистериозната жена в лилаво. След това разследващите показват снимка на Варламова на д-р Лютикова и тя я разпознава като същата жена, която е посетила Маргарита в детското отделение. След допълнителни търсения Би Би Си Панорама открива, че Варламова работи в руския парламент, но не е ясно на каква длъжност, и притежава имоти в Подолск, близо до Москва. „Маргарита не се нуждаеше от специален преглед“, каза д-р Лютикова за нощта, в която е взето детето.

След това с името на Инна Варламова Панорама придобива записи от камерите на влаковете, които показват, че тя е пристигнала в окупираната част на Украйна в същия ден, в който според свидетели Маргарита е била отведена от дома за деца. По-късно същата нощ, в 12:20 ч., Варламова взима влака обратно за Москва с допълнителни билети за връщане. Доказателствата показват, че Маргарита е била отведена с този среднощен влак.

Тогава руски източник предостави друга важна информация: документ, показващ, че г-жа Варламова наскоро се е омъжила за лидера на политическата партия Сергей Миронов. Той е бивш парашутист, лидер на партията „Справедлива Русия“ – част от руската държавна опозиция – и подкрепя президента Путин. Миронов е санкциониран от редица западни държави, включително Великобритания и ЕС.

Как международното право гарантира правата на децата?

Би Би Си Панорама разказват, че имат достъп до документи за раждане от миналия декември на 14-месечно момиче на име „Марина“. Родителите на детето са посочени като Инна Варламова и Сергей Миронов. Вписването е нередовно, не показва оригинален протокол за раждането на детето. Рожденият ден на "Марина" е посочен като 31 октомври 2021 г. - същия ден, в който е родена Маргарита. „Когато видях, че рожденият ден на Марина е същият като този на Маргарита, разбрах, че е „бинго“, разказва Виктория.

Чрез анонимни руски източници екипът получава информацията за осиновяването на Маргарита. Маргарита Прокопенко е преименувана на Марина Миронова на името на осиновителя си Сергей Миронов. Нейното родно място е посочено като Подолск. Руското правителство каза, че не знае за случая на Маргарита и не може да коментира.

Разследващите журналисти са изпратили запитване до Сергей Миронов и Инна Варламова, къде е сега Маргарита, но те не са отговорили. Смята се, че почти всички други деца, които са били отведени от дома, са в ръцете на руснаци. Най-малко 17 са в Крим, според руските власти. Всички имат роднини в Украйна, казва Виктория Новикова.

Украйна съобщава, че е идентифицирала 19 546 деца, отведени в Русия. Твърди се, че по-малко от 400 са били върнати. Русия оспорва тези цифри. Москва казва, че ще събере отново децата със семействата или приятелите им, ако има законен иск и те пътуват, за да ги вземат обратно. Но много родители не знаят къде са децата им и процесът на намирането и прибирането им е труден и сложен. Би Би Си пише, че знаят само за едно дете от Дома за деца в Херсон, което е върнато в Украйна. Миналия месец тригодишният Виктор Пузик, който е бил в дома е взет от Крим от майка си Олха. Тя разказва, че чакането да разбере, че той е в безопасност е било истинска агония. "Все си мислех къде е, как е? Жив ли е, не е? Всичко ми минаваше през ума", споделя тя.

Виктория иска да намери всички останали изчезнали деца от Дома за деца в Херсон, но се притеснява, че те скоро могат да станат неоткриваеми. „Времето не е на наша страна“, казва тя. „Проблемът е, че руските власти се опитват да заличат самоличността на децата, когато издават руски удостоверения за раждане или дори паспорти", допълва Виктория.

Разследващите журналисти разказват, че междувременно тя не се е отказала от надеждата да върне Маргарита в Украйна. Виктория все още не е намерила роднини, които да приемат Маргарита, така че самата тя е назначена за законен настойник на момиченцето от украинското правителство и планира да подаде молба до руските власти да я върне. „Светът трябва да знае за съществуването на Маргарита. Искаха да я изтрият. Трябва да я върнем обратно", казва Виктория.