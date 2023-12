Министърът на вътрешните работи на Германия Нанси Фезер заяви, че се опасява да не се повторят новогодишните безредици и нападения срещу службите за спешна помощ в Берлин и други градове в началото на 2023 г.

"Притеснявам се, че новогодишната нощ може отново да се превърне в ден, в който сме принудени да преживеем сляпа ярост и безсмислено насилие в някои градове, например срещу полицаи или служби за спешна помощ", заяви Фезер.

В началото на 2023 г. само в столицата бяха пострадали най-малко 41 полицаи, а нападенията срещу служители на спешна помощ са десетки. Припомняме, че тогава се съобщаваше, че пожарни коли са били "примамвани в засада" и са били обстрелвани с фойерверки, камъни и бирени щайги в градове като Кьолн, Хамбург и Дортмунд.

"За мен това необуздано насилие е напълно неразбираемо и не може да бъде оправдано с нищо", обясни Фезер.

"Знам, че федералните провинции и техните полицейски сили се подготвят по различен начин от предишния път - с нови оценки на риска и с повече полиция. Особено съм благодарна на службите за спешна помощ, които залагат шията си за нашата безопасност", допълни тя.

