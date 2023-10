Берлинска синагога е била атакувана с коктейли "Молотов" рано днес. Това се случва на фона на зачестилите случаи на антисемитски прояви в германската столица след ескалацията на насилието в Близкия изток, предаде Асошиейтед прес.

Общността "Кахал Адас Исроел" съобщи, че синагогата, която се намира в централния квартал "Мите", е била атакувана с две запалителни устройства.

Incident at a synagogue in the centre of Berlin. Police have closed the road. Waiting for more information from @polizeiberlin pic.twitter.com/7mKd8WhEN9

"Неизвестни лица хвърлиха два коктейла "Молотов" от улицата", написа общността в социалната мрежа X. Тя публикува и видеозапис на полицейски служители, които разследват мястото пред синагогата, което е било отцепено.

В комплекса от сгради на общността "Кахал Адас Исроел" в центъра на Берлин се помещават синагога, детска градина и обществен център.

Words of hate have become acts of hate in Germany.



Earlier in the week, several buildings in Berlin where Jews live had the star of David painted on their doors and walls.



Last night, two Molotov cocktails were thrown at synagogue in Berlin. pic.twitter.com/buPMBYjVyi