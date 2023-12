Трагедия в Прага. Стрелец е открил огън в Карловия университет. По последни данни убитите са най-малко 15 души. 24 човека са ранените в тежко състояние. Полицията е открила бащата на стрелеца насилствено убит в съседно градче. По първоначална информация на местните власти той е умъртвил баща си, преди да извърши нападението в Прага.

Малко след 15 часа местно време мъж е открил огън във Философския факултет на Карловия университет. Извършителят е действал сам. Вече е елиминиран, каза полицията. Стрелбата предизвикала паника. Площад „Ян Палах”, където се намира сградата на университета, е в самия център на Прага. Там има много туристи и местни, които пазаруват преди празниците. В социалните мрежи беше пуснат призив на полицията хората да не напускат домовете си.

❗️The shooting occurred at a school (although others write that it was at the University) in the center of Prague, there were dead and wounded, Czech police report



The shooter uses a long-barreled weapon with an optic.