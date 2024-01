"Златен глобус" 2024 раздаде множество отличия в неделя вечерта. Но освен наградите, лудориите зад кулисите, гафовете на сцената и историческите речи предизвикаха коментарите на феновете, пише vesti.bg .

Церемонията, проведена в хотел "Beverly Hilton", даде началото на сезона на наградите за 2024 г. и както при всяко шоу на живо имаше някои холивудски шокиращи моменти. MailOnline описа най-интригуващите моменти от нощта.

"Опенхаймер" е големият победител на наградите "Златен глобус"

Дженифър Лорънс се пошегува, че ще напусне наградите "Златен глобус" 2024, ако не спечели. Когато името ѝ беше съобщено в категорията „Най-добро изпълнение на актриса във филм – мюзикъл или комедия“, звездата от "No Hard Feelings" погледна към камерата и каза: „Ако не спечеля, си тръгвам".

Само няколко минути по-късно нейната приятелка Ема Стоун беше обявена за победителка, но Лорънс прие загубата спокойно и в крайна сметка не си тръгна.

Целувката на Кайли Дженър и Тимъти Шаламе

Публичната целувка на Кайли Дженър и Тимъти Шаламе взриви социалните медии в неделя вечер. 27-годишният Шаламе, който беше номиниран за "Най-добро изпълнение на актьор във филм – мюзикъл или комедия", не можеше да откъсне очи от Кайли, дори сред множество камери, насочени към двойката, докато си размениха целувка по време на рекламна пауза.

Селена и Тейлър в дива клюкарска сесия

Тейлър Суифт и Селена Гомес предизвикаха спекулации сред фенове, тъй като изглежда имаха пламенен разговор за Кайли Дженър и Тимъти Шаламет.

34-годишната Тейлър беше номинирана за наградата за кинематографични и боксофис постижения – нова категория за глобусите за 2024 г. – тъй като нейният филм от турнето "The Eras" загуби от "Барби" и бе видяна да бъде утешавана от добрана ѝ приятелка Селена Гомес.

Видеозапис от тяхната маса показва двете певици и съпругата на Майлс Телър, Кели Спери, които водят изключително оживена дискусия. Феновете бързо започнаха да анализират клипа и да твърдят, че Селена описва как е помолила Тимъти Шаламе за снимка - но Кайли е казала "не".

Селена и Тимъти преди участваха в ролята на любовници във филма на Уди Алън "Дъждовен ден в Ню Йорк" през 2018 г.

Монологът на Джо Кой

Комикът Джон Кой се прицели в крал Чарлз в началния си монолог, като нарече семейството „богато, бяло и нефункционално“, преди да се пошегува, че принц Хари и Меган Маркъл получават „милиони за това, че не правят абсолютно нищо“.

Споменавайки "Короната", Джон сравни сериала с драмата на HBO "Succession", като каза на публиката: „Succession има девет номинации. Просто страхотна поредица за богато, бяло, нефункциониращо семейство, цялото плетящо интриги - о, чакайте, това е "Короната". Съжалявам."

Джон се прицели в принц Хари и Меган Маркъл и техните често критикувани документални сериали на Netflix. Позовавайки се на работните навици на Хари и Меган, Джон се пошегува: „Хари и Меган Маркъл получиха милиони, за да не правят абсолютно нищо – и това е само от Netflix .“

Шегата предизвика видима реакция от изпълнителния директор на Netflix Тед Сарандос, който се засмя на шегата.

Тейлър не се забавлява от шегата за Травис

Тейлър Суифт изглежда не се впечатли, след като стана мишена за една от шегите на Джо Кой. 34-годишната певица, чийто концертен филм "The Eras tour movie" беше номиниран в новата категория за кинематографични и боксофис постижения, но загуби от "Барби , се наслаждаваше на чаша шампанско, преди 52-годишният Кой да се пошегува за романса ѝ с Травис Келсе.

Той каза: „Голямата разлика между "Златните глобуси" и НФЛ е, че на "Златните глобуси" има по-малко снимки на Тейлър Суифт“. След това камерата показа Суифт, която отпива стоически от питието си и не успява да се усмихне.

Килиан Мърфи от "Опенхаймер" спечели възхищението на съпругата си, след като научи, че е спечелил "Златен глобус" за „Най-добър актьор във филм – драма“. Само секунди след разкриването на победителя съпруга на ирландския актьор - Ивон Макгинес, го хвана за лицето и го целуна. Ирландската актриса носеше червено червило, което не случайно се пренесе върху носа на Килиан. След отчаян опит да го изтрие, Килиан реши да остане яркочервения отпечатък, докато се приближаваше до сцената, за да приеме честта. „Първи въпрос, имам ли червило по целия си нос?“ – попита той звездната публика от трибуната.

Айо Едебири благодари на хората, които отговарят на имейлите ѝ

Айо получи наградата за "Най-добро изпълнение на актриса в комедиен сериал" за ролята си в „Мечката“. Актрисата изнесе една от най-сърдечните речи за вечерта, като благодари на всички - от колегите си до асистентите, че са отговорили на имейлите ѝ.

"Всички там", каза тя. „Това е моето семейство, много ви обичам. За мен е чест да работя с вас и да израствам заедно с вас. Актрисите, с които бях номинирана, също, както и моето семейство, също ви обичат“, каза тя под бурни възгласи. „Всичките ми агенти и мениджъри, асистенти. Хората, които отговарят на имейлите ми. Благодаря ви, че отговаряте на моите луди, луди имейли".

