Босът на една от най-жестоките италиански мафии, който през 2023 г. избяга от затвора, е бил заловен във Франция, съобщиха властите в двете страни. Марко Радуано, описан като „опасен” в списъка на Европол на най-издирваните престъпници в Европа, е бил задържан в Бастия на френския остров Корсика. През февруари 2023 г. той избяга от строго охраняван затвор в Нуоро, Сардиния, като направи въже от чаршафи.

Неговата „дясна ръка” Джанлуиджи Тройано също е бил заловен близо до Гранада в Испания, съобщи министърът на вътрешните работи Матео Пиантедоси. Това той определи като „още един сериозен удар срещу организираната престъпност”.

