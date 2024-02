САЩ започнаха да нанасят въздушни удари срещу подкрепяни от Иран групировки в Сирия и Ирак. Нападението е след атака с дрон срещу военна база в Йордания, извършена от подкрепяни от Иран бойци. При нея загинаха трима американски войници.

Американските военни твърдят, че ударените обекти са включвали командни и контролни операционни центрове, разузнавателни центрове, складове за ракети и безпилотни летателни апарати, както и съоръжения за логистика и снабдяване с боеприпаси. Премиерът на Ирак каза, че в ударите снощи са загинали 16 души и отрече страната да е била известена предварително, както твърди Вашингтон.

От началото на конфликта между Израел и Газа през октомври миналата година американските войници в региона многократно ставаха обект на нападения в Ирак и Сирия от страна на подкрепяни от Иран групировки, но за първи път американски войници са убити при атака в региона.

Иран отрече да е замесен в атаката с дронове в Йордания

Четирима американски високопоставени служители заявиха пред агенция „Ройтерс”, че разузнаването на САЩ смята, че дронът, използван за нападението срещу базата в Йордания, е произведен от Иран.

Тримата загинали войници са 46-годишният военнослужещ от резерва Уилям Ривърс, Кенеди Сандърс и Бреона Мофет, които са на 20 години. При атаката бяха ранени най-малко 41 други. Вчера Белият дом обеща, че ще направи всичко необходимо, за да защити войниците, а президентът Джо Байдън изрично подчерта, че не търси война с Иран.

Централното командване на САЩ потвърди, че са поразени повече от 85 цели на силите "Кудс". Това е елитна част от иранската Революционна гвардия, която се занимава с операциите зад граница. Белият дом очевидно иска да е ясно, че точно те са обект на бомбардировките.

В операцията са участвали голям брой самолети, включително бомбардировачи с далечен обсег на действие, излетели от Съединените щати. Използвани са повече от 125 прецизни боеприпаса. „Тепърва ще видим дали ще има промяна в стратегията. Досега американската армия в региона реагира на ежедневните събития, но не е правен координиран опит да се пресече помощта от Иран за въоръжените групировки. Доставките на оръжие и предаването на разузнавателна информация досега не са атакувани”, посочи Джонатан Лорд, който е експерт в мозъчния тръст CNAS. Военните казаха, че са ударили седем локации - 4 в Сирия и 3 в Ирак. Според Съединените щати това са контролни центрове, складове за оръжия и провизии и важна инфраструктура.

Байдън обеща ответни действия за смъртта на трима американски военни в Близкия изто к

