Трима учени успяха да разчетат малка част от овъглени ръкописи след изригването на Везувий с помощта на изкуствен интелект, съобщи АФП. Ръкописите са на повече от 2000 години и са били сериозно повредени след изригването на вулкана през 79 г. Папирусите от Херкулан съдържат около 800 свитъка, овъглени по време на бедствието, унищожило градовете Помпей и Херкулан, казват организаторите на конкурса "Предизвикателството на Везувий" (Vesuvius Challenge) - Брент Сийлс от университета в Кентъки, САЩ, и Нат Фридман, основател на интернет платформа.

Ръкописите се съхраняват във Френския институт в Париж и в Националната библиотека в Неапол.

Организаторите на конкурса за разчитане са сканирали четири свитъка и са предложили награда от един милион щатски долара на този, който успее да дешифрира най-малко 85% от четири параграфа от 140 знака.

Триото, спечелило "Предизвикателството на Везувий" и награда от 700 000 щатски долара, е съставено от Юсеф Надер - докторант в Берлин, Люк Фаритър - студент и стажант в "СпейсЕкс", и Юлиан Шилигер - швейцарски студент по роботика. Те са използвали изкуствен интелект за отделянето на мастилото в овъгления ръкопис и са установили гръцки букви. Благодарение на тази техника, Люк Фаритър е разчел първата дума от един параграф - теменуга.

