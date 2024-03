Българските политици с реакция за терористичното нападение в Русия. Броят на жертвите в продължава да расте. Атентатът бе извършен в петък вечерта в зала "Крокус сити хол” в Москва. По време на концерт на групата „Пикник” е открита стрелба с автоматично оръжие. Загиналите до момента са 93, а ранените над 100.

Президентът на България Румен Радев изказа съболезнования на семействата на загиналите при атаката в Москва.

„България винаги е осъждала всички форми на тероризъм и нападения срещу невинни граждани, където и когато и да са се случвали. Изказвам съболезнования на опечалените семейства и изразявам солидарност с руския народ", пише Радев в социалната мрежа „X".

I deeply deplore the terrible attack in Krasnogorsk,leaving more than 60 dead and many wounded. 🇧🇬 has always condemned all forms of terrorism and assaults against innocent civilians wherever and whenever these happen. Solidarity for the bereaved families and to the 🇷🇺 people.