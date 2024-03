Расте броят на жертвите след терористичното нападение в Русия. Атентатът бе извършен в петък вечерта в зала "Крокус сити хол” в Москва. По време на концерт на групата „Пикник” е открита стрелба с автоматично оръжие. Загиналите до момента са 93, а ранените над 100.

Засега президентът Владимир Путин не е коментирал публично атаката. Ройтерс съобщи, че ИДИЛ са поели отговорност за нападението. Групировката е заявила информацията в Telegram канала си. От САЩ обявиха, че вярват на тази версия. Преди 2 седмици Американското посолство публикува на сайта си предупреждение към американците в Москва да не посещават големи мероприятия като концерти заради информация за предстоящи нападения. Русия не само пренебрегна това, но и президентън Путин държа реч пред агенти на ФСБ, в която нарече сигналите „провокация”.

„Напомням и за неотдавнашните направо казано провокационни изявления на редица официални западни институции за възможни терористични актове в Русия. Всичко това е откровен шантаж и намерение да наплашат и дестабилизират нашето общество”, коментира руският президент.

Вече трета година Русия е във война с Украйна. От Киев побързаха да се дистанцират от кървавото престъпление.

„Нека бъдем директни - Украйна няма абсолютно нищо общо с тези събития”, поясни Михайло Подоляк, съветник на украинския президент.

По всичко личи, че Русия ще обвини Украйна за атентата. Агенция „Интерфакс” цитира службата за вътрешно разузнаване ФСБ, че терористите от Москва са имали връзка със съседната страна. След стрелбата, те се отправили към границата на Русия с Украйна. Заловени са четирима, пишат информационните агенции в Русия, след като досега мълчаха.

Според изданието „Новая газета” извършителите са дошли до концертната зала с малка бяла кола с черен покрив. След масовата стрелба и пожара се качили в същия автомобил и напуснали местопрестъплението. Кои са тези хора и какви са били мотивите им остава неясно.

МВР предприема засилени мерки за сигурност

Кървавият атентат предизвика широк отзвук по света. Редица държави, политици и активисти изказаха съболезнования и изразиха шока си, без да се притесняват от лошите си отношения с властта в Кремъл.

„Ужасът на клането на цивилни в Москва не може да бъде приет. Правителството на Италия напълно осъжда този отвратителен терористичен акт”, заяви премиерът на Италия Джорджа Мелони.

„Твърдо осъждам терористичната атака, припозната от ИДИЛ. Франция изразява солидарността си с жертвите, с техните близки и с целия руски народ”, коментира президентът на Франция Еманюел Макрон.

Президентът на България Румен Радев също изказа съболезнования на семействата на загиналите при атаката в Москва.

„България винаги е осъждала всички форми на тероризъм и нападения срещу невинни граждани, където и когато и да са се случвали", пише Радев в социалната мрежа „X".

I deeply deplore the terrible attack in Krasnogorsk,leaving more than 60 dead and many wounded. 🇧🇬 has always condemned all forms of terrorism and assaults against innocent civilians wherever and whenever these happen. Solidarity for the bereaved families and to the 🇷🇺 people.