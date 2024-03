6 души са в неизвестност, след като емблематичен мост в американския град Балтимор се срути. В ранните часове на днешния ден съоръжението беше ударено от товарен кораб и падна в реката, докато по него преминавали автомобили.

В тъмните часове на нощта контейнеровоз, плаващ под флага на Сингапур, се блъска в една от подпорните колони на моста „Франсис Скот Кий”. Съоръжението, дълго два километра и половина, рухва, а заедно с него към ледените води на река Патапско политат хора и автомобили.

„Извадихме двама души от водата. Единият не е пострадал и е отказал лечение. Другият човек е откаран до местна болница и е в тежко състояние”, коментира Джеймс Уалас от пожарната на Балтимор.

A rescue effort is underway after a ship struck the Francis Scott Key Bridge in Baltimore early Tuesday morning, causing it to collapse and send multiple vehicles into the water below. pic.twitter.com/i1McLDnb8t