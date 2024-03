45 души загинаха при инцидент с автобус в Република Южна Африка. Автобусът е паднал от височина от петдесет метра от мост и се е разбил на дъното на урва.

A horrific bus accident occurred on Thursday on the R518 in the Waterberg district in Limpopo, South Africa.https://t.co/pJCq0fG649 — SurgeZirc SA (@surgezircsa_) March 28, 2024

Accident happened in Limpopo. The R518 near Mokopane. #eNCA pic.twitter.com/kzsvxqSUre — Heidi Giokos (@HeidiGiokos) March 28, 2024

В него е имало пътници от Ботсвана за Мория, в северната част на Република Южна Африка, обяви южноафриканското министерство на транспорта. Един човек е пострадал сериозно при пътния инцидент.

Breaking News



Waterberg District, Limpopo



VERY SERIOUS ACCIDENT

A bus full of church members fell inside a Mamatlakala bridge. The bus is burning with passengers inside.



R518 Marken road to Mokopane. 💔💔💔💔💔#WaterbergNews pic.twitter.com/8DTN1W3FnN — mpumalanga Tweep 🇸🇿🇿🇦🏴‍☠️🏴‍☠️☠️ (@Tata_Kasis) March 28, 2024