Григор Димитров ще научи днес първия си съперник за Мастърса в Мадрид. Като девети поставен в схемата, българинът започва от втория кръг и очаква победителя от двубоя между Яник Ханфман и чеха Якуб Меншик.

Първата ни ракета се върна към една от най-паметните победи в кариерата си, дошла именно в испанската столица.

Григор Димитров: Дисциплината е свобода

The story of @GrigorDimitrov's breakthrough victory over Djokovic at the Madrid Open in 2013 📖 pic.twitter.com/eaqeFpHbPK