Тейлър Суифт превзе класацията на "Билборд" за сингли, като успя да се класира от първо до четиринадесето място, включително парчета от новия си албум The Tortured Poets Department, съобщи сайтът на изданието.

Фенка избра Тейлър Суифт пред сватбата на най-добрата си приятелка

You’ve outdone yourselves, this is unbelievable 🙏🙏🙏 https://t.co/p3xs43KGNP — Taylor Swift (@taylorswift13) April 29, 2024

Мегазвездата подобрява собствения си рекорд за пълна доминация в чарта - през 2022 г. сингли, включени в албума Midnights, заемаха всички места в топ 10. Песните от новата продукция на Суифт, заели челни позиции, са с четири повече отколкото преди около две години.

Защо враждуват Ким Кардашиян и Тейлър Суифт

На върха на тазседмичното подреждане е първият сингъл от The Tortured Poets Department - Fortnight, в който се изявява и Пост Малоун. В челната тройка място намират също Down Bad и I Can Do It With a Broken Heart, следвани от The Tortured Poets Department и от So Long, London.

Пъб в Лондон предлага бургер и коктейл в чест на Тейлър Суифт

Тейлър Суифт е начело и на класацията на "Билборд" за албуми. Продукцията излезе на 19 април, като първо бяха представени 16 песни, а няколко часа по-късно певицата представи и втора част, включваща още 15 сингъла.

Тейлър Суифт счупи нов рекорд (ВИДЕО)

Поп звездата благодари на почитателите си в X. "Надминахте себе си, това е невероятно", написа 34-годишната Суифт в отговор на новината, че доминира в класацията на "Билборд" за сингли.