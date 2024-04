Най-големият фестивал на пясъчните скулптури Texas SandFest се завърна с огромните си мащаби тази година след ограниченията заради COVID-19. Локацията му е в град Порт Аранзас, Тексас, който се намира на един от най-дългите бариерни острови по крайбрежието на щата.

Събитието датира от 1997 г. и се провежда през април.

Today's adventure: Day 1 of the Texas Sandfest on the beach in Port Aransas, TX. This is the largest sand festival in the country and some of the sand castlesbeing worked on were simply incredible. Going back for the final day tomorrow when all the sculptures need to be complete. pic.twitter.com/YkCT8rU3nq — Cynthia Pitman (@Cynthia998520) April 24, 2024

Тази година в състезанието се включиха 28 професионални скулптори от САЩ и Канада. В престижния фестивал взе участие дори България в лицето на Пол и Реми Хогард. Те са британци по произход, но представят страната ни в Порт Аранзас. През 2017 г. двамата творци печелят трето място и изборът на публиката на Texas SandFest, посочва официалният сайт на събитието.

Some fun in the sun at 2024 @texassandfest! pic.twitter.com/sTQhiJXzsh — BBB serving the Heart of Texas (@CentralTexasBBB) April 22, 2024

You could say Texas SandFest 2024 was out of this world 👽 🏖️ *Insert X-Files theme song here* pic.twitter.com/LTkrF9cA1A — Josh Maxwell (@WarrenMax_) April 21, 2024

Texas SandFest е най-голямото в света съревнование за скулптури от пясък, който е на място, а не превозен от друга локация. Голямата награда тази година беше 2000 щатски долара.

Победата на SandFest е изключително престижна за творците.

As the sun sets on the 2024 Texas SandFest, we want to thank all the amazing sponsors and volunteers for this event. Without the hard work and support of these amazing people, SandFest would not be possible.



We couldn't do it without you, thank you! 💛 pic.twitter.com/WyP48HowWV — Port Aransas, TX (@PortATexas) April 27, 2024