Григор Димитров победи Йошихито Нишиока със 7:5, 6:4 в мач от втория кръг на "Мастърса" в Рим. Срещата продължи час и 39 минути, като японецът, който е 80-и в световната ранглиста, се противопостави доста успешно на първата ни ракета. Гришо спечели с по един пробив в двата сета, като в същото време не допусна брейк, предава Gong.bg.

Григор Димитров: Аз съм най-големият си критик

Making his mark 🤌@GrigorDimitrov overcomes Nishioka 7-5 6-4 to move through in Rome #IBI24 pic.twitter.com/WULGjitWZC