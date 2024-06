Паяците от азиатския вид Trichonephila clavata, наречени още Joro, се разпространяват по източното крайбрежие на САЩ и се насочват на север, предаде "Ройтерс". Източноазиатският вид е кръстен на митичното японско същество Джорогумо, което може да се превръща в красива жена и да улавя мъже с коприна. Със синьо-черни и жълти ивици, дълги крака и понякога с червени петна, Joro може да изглеждат ужасяващо, но всъщност са доста срамежливи.

„Те не са опасни и не са агресивни. Дори и да тръгнете след паяка и да го тормозите до такава степен, че да ви ухапе, това няма да е проблем", каза Даниел Кронауер, доцент в университета „Рокфелер“. Повечето паяци замръзват за по-малко от минута, когато са обезпокоени, но Joro може да се изключи за повече от час, установиха изследователи от университета на Джорджия.

