Папа Франциск се срещна във Ватикана със 107 комедианти от 15 държави. Сред тях бяха водещият на The Tonight Show - Джими Фалън, актьорите Крис Рок и Упи Голдбърг, комикът Конан О'Брайън, и други.

📹HIGHLIGHTS | Pope Francis met with more than 100 comedians from around the world. The group included Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Whoopi Goldberg and Conan O'Brien, among others. pic.twitter.com/6lfl9MxH95

Папата каза, че комиците имат силата да дават спокойствие и усмивки в свят, в който хората са потопени в много трудни социални и лични проблеми. „Вие обединявате хората, защото смехът е заразен“, добави още той.

„Можете също да се смеете на Бог, разбира се. Това не е богохулство“, каза папата пред комедиантите, но добави, че „това може да се прави, без да бъдат обиждани религиозните чувства на вярващите“.

Pope Francis meets with more than 100 comedians from around the world, encouraging them to cheer people up and help people see reality with all its contradictions.https://t.co/K9x01HEwjU