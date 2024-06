Джейсън Момоа и 16-годишната му дъщеря се появиха на премиерата на филма "Моторджии" в характерния за актьора стил - на мотор. Звездата от „Аквамен“ и Лола Йолани Момоа въплътиха духа на мотоциклетната драма, в която участват британската звезда Том Харди ("Венъм", "Остри козирки", "Лудия Макс", "Завръщането") и Остин Бътлър, който спечели "Златен глобус" за ролята си на Елвис Пресли във филма на Баз Лурман.

Jason Momoa rides in to make a surprise appearance at #TheBikeriders premiere in Hollywood pic.twitter.com/mdBI6xdAGC

Пред ET той сподели, че пътува с мотора си. „Просто пасва на моята ДНК. Веднага когато се кача, всичко просто изчезва. Съсредоточавам се. Не мисля за нищо друго", добави актьорът. Той допълни, че обича старите мотори и за него те са като капсула на времето.

Jason Momoa, Lola Iolani Momoa and Austin Butler at the Los Angeles Premiere of Focus Features' "The Bikeriders" at TCL Chinese Theatre in Hollywood, California. - June 17th pic.twitter.com/QIhUlw1iDU