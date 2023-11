Снимките на филма "Венъм 3" започнаха отново, след като приключи стачката на американската Гилдия на екранните актьори, съобщи ЮПИ, позовавайки се на актьора Том Харди.

Tom Hardy shares a statement about restarting filming on ‘VENOM 3’.



“The last dance.” pic.twitter.com/NsPPPE5lR5