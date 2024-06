Когато Ед Шийрън е написал песента си „Shape of You”, едва ли си е представял, че ще види главата си скулптурирана от съставки за японското ястие – суши. Британският изпълнител е една от многото известни личности, чиито лица са създадени от продукти за суши – ориз, сьомга и джинджифил. Идеята е на артистът Мишел Вибово.

Рецепти за калифорнийско и драконово суши (ВИДЕО)

Британката е прекарала близо 120 часа в пресъздаването на различни певци и актьори, сред които и композиторът и изпълнител Елтън Джон, актьорът Бенедикт Къмбърбач, капитанът на националния отбор на Великобритания Хари Кейн и други.

Бенедикт Къмбърбач и Оливия Колман в римейк на филма "Войната на семейство Роуз"

Необичайните скулптури са били изложени в галерия Касил Арт в Лондон, като част от колаборация между японския хранителен бранд „Ютака” в чест на Международния ден на сушито.

Ед Шийрън няма мобилен телефон от 2015 г.

🍙🍣Feast your eyes on hilarious celeb sushi heads! 🍱🥢



Artist Michelle Wibowo, from West Sussex, crafts Elton John, Ed Sheeran, Harry Kane, Bukayo Saka portraits from sushi rice, salmon, ginger.



Deliciously ingenious art exhibition.🙌🤩#sussex #sussexlife #westsussex #artist pic.twitter.com/Sh7GFR70jI