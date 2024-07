Coldplay изненадаха феновете си по време на фестивала в Гластънбъри. Заедно с големите музиканти на сцената излезе звездата от „Завръщане в бъдещето“ Майкъл Джей Фокс, свирейки на китара.

Актьорът беше диагностициран с болестта на Паркинсон през 1991 г. на 29-годишна възраст.

По време на фестивала Coldplay и Фокс изпълниха песента "Fix You" на британската група.

