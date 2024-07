Арена, останала от културата на викингите в Дания, ще бъде реконструирана, за да привлича туристи, съобщи АФП.

Комплексът "Трелеборг" наскоро е включен в списъка на световното културно наследство. Това е единствено по рода си място, каквито са пирамидите и Великата китайска стена, каза пред АФП директорът на обекта Ане-Кристине Ларсен.

На мястото преди повече от хиляда години се е издигала една от кръглите крепости на Харалд, известен с християнизацията на страната през 10-и век.

The remains of Fyrkat, a former Viking ring fortress near Hobro, Northern Jutland, Denmark. A Trelleborg type viking fortress dating from c. 980 AD. One of only seven known Viking ring fortresses in Denmark and Scania. pic.twitter.com/yLBC1sJ41o

Макети и илюстрации помагат на посетителите да видят културния паметник такъв, какъвто е бил, преди да бъде забравен. Сега Националният музей на Дания, който поддържа обекта, планира да реконструира укрепленията, както и три средновековни къщи.

Aerial view of the Viking ring fortress of Trelleborg, near Slagelse in Denmark. Dating by dendrochronology found that the wood used for the construction was felled in the fall of 980 AD. The geometry and layout of the buildings are clearly visible.#archaeohistories pic.twitter.com/D850JLLzwB