През 1996 г. на телевизионния екран излиза епизод от поредицата „Семейство Симпсън“, в който се появава шега за популярната група "Сайпърс Хил". Според сценария музикантите казват, че без да искат са резервирали Лондонския симфоничен оркестър.

На 10 юли обаче тази шега става реалност в Royal Albert Hall. След години наред настояване от страна на феновете, американската хип-хоп група се свърза с Лондонския симфоничен оркестър чрез социалните медии, което доведе и до сключване на сделка.

По време на участието им ще бъдат представени песни от албума "Black Sunday", който се продаде в повече от 3 милиона копия в САЩ и се задържа цяла година в британските класации.

Защо Семейство Симпсън са жълти?

Симфоничният оркестър ще изпълни уникални аранжименти на най-емблематичните песни на групата, включително "Insane in the Brain" и "I Wanna Get High".

"Сайпърс Хил" са продали повече от 20 милиона албума по целия свят и са сред най-популярните изпълнители в хип-хопа.